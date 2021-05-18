Ак Барс Банк продвигает принципы устойчивого развития в Татарстане через поддержку социальных проектов

Ак Барс Банк стал спонсором спортивного проекта «Зеленый фитнес». Об этом на пресс-конференции сообщил директор по работе с государственным сектором Ак Барс Банка Эмиль Хайрутдинов.

«Прошлый год стал знаковым для банка в контексте системного внедрения в деятельность принципов устойчивого развития. Ак Барс Банк поддерживает это важное направление и намерен стать драйвером устойчивого развития в Республике Татарстан. В рамках интеграции принципов ESG банк нацелен на расширение партнерства с компаниями, чья деятельность направлена на продвижение социальных и экологических инициатив. Одной из таких компаний является «Зеленый фитнес». Надеемся, что с нашей поддержкой это движение, насчитывающее тысячи человек, получит новое развитие», — отметил Хайрутдинов.

По его словам, поддержка развития спорта всегда была ключевым направлением в сфере корпоративной социальной ответственности Ак Барс Банка. Банк оказывает помощь не только профессиональным спортивным клубам, но и любительским командам, а также детским спортивным школам. Особое место занимают мероприятия, способствующие популяризации массового спорта и пропаганде здорового образа жизни.

Напомним, проект «Зеленый фитнес» стартовал в Казани, но сегодня распространился уже на 43 российских региона. Седьмой сезон проекта начался 15 мая, официальное открытие сезона пройдет 22 мая в казанском парке имени Горького.

«Зеленый фитнес» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Все желающие могут бесплатно посетить занятия по йоге, растяжке, силовые, функциональные или беговые тренировки на набережных, в парках и скверах. Тренировки проводят профессиональные инструкторы и тренеры.

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