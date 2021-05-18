Госсовет Татарстана разработает пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Государственный совет Татарстана планирует разработать пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия». Соответствующая рабочая группа уже создана.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин обратил внимание, что Татарстан после происшествия в Керчи в 2018 году направлял федеральным властям предложение об увеличении возраста покупки оружия с 18 до 21 года, пишет «Коммерсант».

Глава татарстанского парламента уверен, что если бы российское правительство и Госдума поддержали инициативу республики, то «такой беды бы не случилось с 175-й гимназией».

По вопросу законодательной проработки властями РТ контроля над оружием Татарстан уже переговорил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил Мухаметшин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, ужесточающий порядок прохождения медосвидетельствования для получения разрешения на оружие. В ФЗ «Об оружии» могут внести новое понятие «медицинские противопоказания к владению оружием».



Татьяна Демина