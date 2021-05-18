Госсовет Татарстана разработает пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия»
Государственный совет Татарстана планирует разработать пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия». Соответствующая рабочая группа уже создана.
Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин обратил внимание, что Татарстан после происшествия в Керчи в 2018 году направлял федеральным властям предложение об увеличении возраста покупки оружия с 18 до 21 года, пишет «Коммерсант».
Глава татарстанского парламента уверен, что если бы российское правительство и Госдума поддержали инициативу республики, то «такой беды бы не случилось с 175-й гимназией».
По вопросу законодательной проработки властями РТ контроля над оружием Татарстан уже переговорил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил Мухаметшин.
Напомним, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, ужесточающий порядок прохождения медосвидетельствования для получения разрешения на оружие. В ФЗ «Об оружии» могут внести новое понятие «медицинские противопоказания к владению оружием».
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