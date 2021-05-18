В Татарстане завершился весенний лесокультурный сезон

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане завершился весенний лесокультурный сезон, в рамках которого выполнены лесовосстановительные работы на площади 1400,1 га, в том числе на 1295,5 га посажены лесные культуры, а на 104,6 га провели работы по искусственному разведению леса.

Также сотрудники лесхозов осуществили закладку защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, провели работы по дополнению лесных культур и посев семян в лесных питомниках, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Татарстана.

В летний и осенний сезоны в республике планируется провести работы по естественному и комбинированному лесовосстановлению, агротехническому уходу за лесными культурами, заготовке семян лесных растений, дополнению лесных культур и подготовке почвы под культуры следующего года.

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году в РТ по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» нацпроекта «Экология» запланированы лесовосстановительные работы на площади 3 855 га, обратили внимание в республиканском Минлесхозе.

В феврале сообщалось, что в этом году в лесах Татарстана планируются санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5 818 га. Особое внимание будет уделено участкам с повышенной рекреационной нагрузкой (рядом с автодорогами, населенными пунктами и соцобъектами).

Татьяна Демина