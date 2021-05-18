Песков рассказал о летнем отпуске Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина летом не будет полноценного отпуска.

«Полноценный... я, даже не зная его планов, могу точно сказать, что не будет. В любом случае он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий. Просто не позволяет ему его должность главы государства, поэтому таких отпускных планов у него нет», — цитирует слова Пескова «РИА Новости».

Ранее глава Тывы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал, что президент Путин во время отдыха в тайге сам готовил шашлык.

Алексей Нечаев