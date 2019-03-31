Глава Тывы рассказал, что Путин сам готовит шашлык в тайге

Глава Тывы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал, что президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге сам готовит шашлык.

По словам Кара-оол, президент России самостоятельно делает маринад к шашлыку.

Также глава Тывы сообщил, что Путин на отдыхе пьет кофе в турке. Глава государства также любит национальный тувинский чай, который варят по рецепту бабушки Кара-оол, передает «РИА Новости».

Напомним, что в 2017 году Путин проводил отпуск с министром обороны Сергеем Шойгу в Тыве. Видео того, как Путин охотится на щуку во время отдыха, стало одним из самых популярных и обсуждаемых. В августе прошлого года президент России проводил выходные в Тыве, на Енисее.