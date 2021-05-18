На услуги проведения форума молодых предпринимателей стран ОИС в Казани потратят 5,7 млн рублей
Минмолодежи объявило тендер на оказание услуг по проведению летнего международного молодежного лагеря и Казанского форума молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества. Сумма контракта — 5,7 млн рублей. Финансирование осуществляется из средств республики.
Мероприятия будут проводиться в Казани. Необходимо организовать и провести форум. Для этого необходимо техническое и административное сопровождение, услуги по аренде помещения и оборудования, подготовка образовательной программы, дизайнерско-полиграфические, фото- и видеоуслуги. Исполнитель должен организовать проживание, питание и трансфер гостей и участников форума.
Справка
Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2014 года, и привлекает стартапы, инвесторов и экспертов отрасли из стран ОИС и РФ. В рамках форума проведут образовательные мероприятия: семинары, тренинги, обучение проектной деятельности совместно с экспертами из ОАЭ, Турции, Иордании, Англии и России. В работе проекта примут участие не менее 80 участников, 30 экспертов, 30 членов административной группы и волонтеров, представители органов государственной исполнительной власти.
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