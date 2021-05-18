Минспорт РФ поздравил Алину Загитову с днем рождения

Министерство спорта России поздравило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову с днем рождения. 18 мая фигуристке исполнилось 19 лет.

«Мы поздравляем нашу прекрасную спортсменку с днем рождения и желаем ей здоровья, вдохновения и достижения новых вершин», — написала пресс-служба Минспорта в «Инстаграм».

Сама фигуристка в эти дни находится в Японии, где по прилету отправилась на карантин из-за пандемии коронавируса. Загитова опубликовала отдельный пост, в котором заявила, что была готова к тому, что проведет свой день рождения в ограниченных условиях.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова не попала в состав сборной России на следующий сезон, в котором пройдут Олимпийские игры в Пекине.