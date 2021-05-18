В Татарстане с начала года на воде погибли восемь человек, в том числе ребенок

Фото: realnoevremya.ru (на фото - озеро изумрудное)

С начала текущего года на водных объектах Татарстана погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили в понедельник на брифинге в Кабинете министров республики.



Всего с начала года на водных объектах зарегистрировали 13 происшествий, спасти удалось семерых человек.

В связи с установлением аномально жаркой погоды в Татарстане многие жители направляются к водоемам, не дожидаясь начала купального сезона. Однако вода в достаточной степени не прогрелась и может быть небезопасной для купания. Только с 11 по 14 мая на территории РТ погибли два человека, спасли трех человек.

На 1 июня в Казани запланировано открытие купального сезона на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье», а еще в местах отдыха у озер Изумрудное, Лебяжье и озера в парке Победы.

Маргарита Голвоатенко