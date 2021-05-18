Мэр Владивостока сообщил о своей отставке

Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.

«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», — сообщил Гуменюк.

Он рассказал, что за два года работы мэром города смог немало сделать в сфере строительства, реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, и благоустройства, и этот задел станет подспорьем для дальнейшего развития города.



Ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил уволиться мэру Владивостока Олегу Гуменюку из-за неудовлетворительной работы.



Ольга Плешкова