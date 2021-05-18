Мэру Владивостока предложили уволиться из-за плохой работы

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил уволиться мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом он заявил во время беседы с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Как передает агентство PrimaMedia, Кожемяко раскритиковал работу главы города. По его словам, деятельностью чиновника недовольны ни жители, ни краевая область. Несмотря на то что на Владивосток выделяются значительные средства, качественных изменений в облике города нет.

«Я думаю, он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему», — ответил Трутнев.



Ольга Плешкова