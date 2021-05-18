Казань попала в тройку городов, где туристы дерутся и не платят по счетам

Казань попала в тройку рейтинга по «туристическим» правонарушениям. Рейтинг составили в компании «Delta Системы безопасности».

Аналитики исследовали больше 200 тысяч тревожных вызовов на коммерческие объекты, которые работают с туристами, — магазины, кафе, рестораны, отели, гостиницы. Больше всего правонарушений зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В списке правонарушений такие, как неоплата счетов, нарушение общественного правопорядка, кражи личного имущества.

Спокойнее всего отдыхать в пределах «Золотого кольца», здесь зафиксировано меньше всего правонарушений, пишет «РИА Новости».

Ранее Кабмин продлил программу туристического кешбэка до конца года.

Ольга Плешкова