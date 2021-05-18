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Казань попала в тройку городов, где туристы дерутся и не платят по счетам

08:32, 18.05.2021 3
Казань попала в тройку городов, где туристы дерутся и не платят по счетам
Фото: realnoevremya.ru

Казань попала в тройку рейтинга по «туристическим» правонарушениям. Рейтинг составили в компании «Delta Системы безопасности».

Аналитики исследовали больше 200 тысяч тревожных вызовов на коммерческие объекты, которые работают с туристами, — магазины, кафе, рестораны, отели, гостиницы. Больше всего правонарушений зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В списке правонарушений такие, как неоплата счетов, нарушение общественного правопорядка, кражи личного имущества.

Спокойнее всего отдыхать в пределах «Золотого кольца», здесь зафиксировано меньше всего правонарушений, пишет «РИА Новости».

Ранее Кабмин продлил программу туристического кешбэка до конца года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 май
    казанцы тут явно не причем
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  • Анонимно 18 май
    Туристичечкий мусор?
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  • Анонимно 18 май
    Откуда берутся драчуны и воришки сегодня ? Казалось бы это всё в прошллм
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