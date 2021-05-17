Финляндия сокращает закупки российской нефти из-за перехода на «зеленую» энергетику

Финляндия сокращает закупки российской нефти из-за перехода на «зеленую» энергетику. Об этом пишет Reuters.

По данным платформы Refinitiv Eikon, в I квартале текущего года импорт российского сырья в страну сократился на 25%. В апреле этого года закупки упали до 0,4 миллиона тонн, что на 63% меньше, чем показатель за аналогичный период в прошлом году. В годовом выражении импорт российской нефти составил 2,1 миллиона тонн.

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Ведущий нефтепереработчик в стране Neste Oil закупал сырье преимущественно из России, а сейчас компания планирует переоборудовать нефтеперерабатывающий завод под возобновляемые энергоносители.

Опрошенные Reuters трейдеры высказали предположение, что снижение спроса нефти со стороны Финляндии может отразиться на стоимости нефти Urals.

Сегодня Минфин России сообщил, что в стране поднимется экспортная пошлина на нефть. С 1 июня она увеличится на $3,9 и составит $58,8 за тонну.

Татьяна Леухина