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В следующем году в Иннополисе появится первый в России отель с робототехническими устройствами

11:59, 14.04.2021
В следующем году в Иннополисе появится первый в России отель с робототехническими устройствами
Фото: Максим Платонов

В следующем году в Иннополисе планируется ввести в эксплуатацию отель, в котором будут использоваться робототехнические устройства. Для приема гостей в нем оборудуют 250 номеров.

По словам управляющего партнера ГК Kravt Invest Валерия Кравцуна, гостиница будет одной из первых гостиниц подобного формата в России.

Фото: Kravt Invest

Ранее сообщалось, что в новой гостинице Иннополиса технологии с использованием искусственного интеллекта будут анализировать предпочтения владельцев с учетом более 300 параметров, в том числе публичных данных соцсетей. Также они смогут распознавать эмоции гостей по звуку голоса, фото и даже видео, считывать их настроение по внешнему виду, оценивать удовлетворенность или усталость.

Кравцун напомнил, что в текущем году компания откроет в Татарстане ресторан-самолет около отеля, соединяющего аэропорт Казани и МВЦ «Казань Экспо». По данным пресс-службы Kravt Invest, самолет ЯК-42 разместят на Выставочной улице. Из него сделают лаунж-бар в ретро-стиле. Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана на условиях государственно-частного партнерства.

БизнесТехнологииНедвижимость Татарстан
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