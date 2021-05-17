В Казани на пляжах озер Комсомольского и Лебяжьего заработает прокат сапбордов

В ближайшее время на пляжах Комсомольского и Лебяжьего озер начнут выдавать напрокат сапборды, заявил на «деловом понедельнике» в исполкоме руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

Также отмечается, что на набережной озера Кабан круглосуточно работает лодочная станция. В парках для казанцев доступен прокат детских и взрослых велосипедов, обычных самокатов и электросамокатов, сообщил Гарипов.

realnoevremya.ru (архив)

«Мы продолжаем наше сотрудничество с проектом «Добрая Казань», в рамках которого в Горкинско-Ометьевском лесу, в парках Победы и «Сосновая роща» совершенно бесплатно можно взять велосипеды для детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал руководитель Дирекции парков и скверов.

Также он отметил, что реконструкцию парка «Черное озеро» планируется завершить этим летом.



Алексей Нечаев