ВТБ в Татарстане стал одним из лидеров по объему выданной ипотеки
ВТБ в Татарстане за апрель выдал жителям республики более 3 млрд рублей ипотечных кредитов. Это на 40% превышает результаты за аналогичный месяц прошлого года. По объему выдачи за январь — апрель регион стал одним из лидеров. Всего с начала текущего года татарстанцы оформили в ВТБ более 4 тысяч ипотечных кредитов на 10 млрд рублей, что на 5% больше, чем в январе — апреле 2020 года.
В целом по России в апреле ВТБ выдал 32 тысячи жилищных кредитов на сумму 100 млрд рублей, что по объему более чем на 70% превышает результат прошлого апреля и на 7% — нынешнего марта. Всего с начала года продажи ипотеки ВТБ выросли до 314 млрд рублей — это на четверть больше, чем за первые 4 месяца 2020 года. Наибольший объем продаж зафиксирован в Москве и области (117,1 млрд рублей), в Санкт-Петербурге и области (27,6 млрд рублей) и Новосибирской области (12 млрд).
«Выдачи ипотеки в России за четыре месяца превысили 1,7 трлн рублей, что составляет 40% от результата всего прошлого года. Для ВТБ апрель стал самым успешным с начала этого года, мы выдали 100 млрд рублей ипотеки, что сопоставимо с объемами октября — ноября 2020 года. Порядка 40% сделок приходится на новостройки, свыше 40% — на квартиры на вторичном рынке и более 20% — на рефинансирование ранее оформленных кредитов», — отметил Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.
По словам топ-менеджера ВТБ, спрос на ипотеку во многом объясняется приближением «дедлайна» по программе с господдержкой (согласно текущим условиям, она действует до 1 июля 2021 года). ВТБ за год работы по ней выдал свыше 290 млрд рублей кредитов, каждая третья ипотечная сделка совершается по льготной ставке, которая для заемщиков банка составляет сегодня 5,8% (предложение действует до 31 мая).
Еще одной значимой программой для клиентов является рефинансирование. За январь — апрель 2021 года ВТБ снизил ставку для почти 34 тысяч заемщиков других банков на общую сумму свыше 74 млрд рублей.
Банк ВТБ (ПАО)
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