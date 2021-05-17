Санатории Татарстана стали самыми популярными для летнего отдыха в ПФО

Татарстан стал самым популярным местом для летнего отдыха в санаториях по Приволжскому федеральному округу. В среднем проживание и лечение в здравницах Татарстана обходится отдыхающим в 2 810 рублей за сутки, согласно данным сайта санатории-россии.рф.



Следующие по популярности регионы — Башкортостан (в среднем 3 210 рублей в сутки) и Самарская область (3 340 рублей/сутки). Пятерку замыкают санатории Ульяновской области и Чувашии — 3 050 и 3 240 рублей за сутки соответственно.

Фото: санатории-россии.рф

В Татарстане в апреле отменяли бронирования, которые оплатили еще в начале года, из-за роста цен на фоне ажиотажного спроса в майские праздники. Татарстан оказался в первой десятке по числу отмен с долей 0,12%. Больше всего отмен приходится на Крым (73,95%) и Краснодарский край (22,9%).

Маргарита Головатенко