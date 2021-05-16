Леонид Слуцкий: «Высокий уровень ответственности, жара, напряжение сказались на результате матча с «Ротором»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел результаты матча с «Ротором» во время пресс-конференции. Также он ответил на ряд вопросов по следующему сезону. «Реальное время» приводит слова главного тренера «Рубина».

«Мы все работаем, весь клуб. Все стараемся сделать нашу команду лучше», — так он ответил на вопрос о том, как был возможен качественный скачок в этом сезоне.

По поводу самой игры против «Ротора» он отметил слишком высокую нервозность и напряжение у своих игроков. По его мнению, казанская команда упустила слишком много моментов.

— Не получалось забить больше, хотя мы имели огромное количество моментов, огромное количество ударов. Обычно из этих позиций — сколько моментов имели Бакаев, Макаров — они выжимают гораздо больше. Но я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение... Все это сказалось, — сказал наставник «Рубина».

По поводу трансферных новостей Слуцкий отметил, что пока не готов говорить на эту тему — сейчас он хочет немного отдохнуть.

Кроме того, главный тренер рассказал, что Ин Бом и Уремович получили повреждения, которые не позволили им попасть в заявку.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Ротором» (1:1) в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Казанский клуб занял 4-е место в РПЛ — это значит, что он сыграет в Лиге конференций УЕФА.

Алексей Нечаев