Слуцкий прокомментировал принципы Европарламента по взаимодействию с Россией

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что предложения комитета Европарламента (ЕП) по международным делам фактически вмешаться в предстоящие выборы в Госдуму вызывают возмущение, любые такие планы обречены на провал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В комитете ЕП по международным делам предлагают Брюсселю, по сути, венесуэльско-белорусский сценарий по вмешательству в процессы формирования органов российской законодательной власти. Но ничего у вас, господа, не выйдет», — сообщил Слуцкий.

Также он отметил, что в выборах примут участие независимые международные наблюдатели, «у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно».

Ранее в комитете ЕП предложили ЕС рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава российской Госдумы после выборов, запланированных в сентябре, если они будут фальсифицированы.

Алексей Нечаев