В Европарламенте сформулировали несколько принципов по взаимодействию с Россией

Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект документа, в котором описаны основные принципы выстраивания отношений с Россией. Об этом сообщает RT.

Авторы документа предложили бороться с «российским вмешательством» в дела союза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль и организовать международные расследования. Брюсселю советуют поддерживать «продемократическое общество» в России и использовать успех программы «Восточное партнерство» (создана для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР) как источник вдохновения для россиян. «Поддержка демократии» предполагает противостояние «русскоязычной пропаганде».

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Также в комитете предложили ЕС рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава российской Госдумы после выборов, запланированных в сентябре, если они будут фальсифицированы.

Принцип «демократия прежде всего» предполагает в любом диалоге с Москвой учитывать прежде всего вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. Авторы документа считают, что начинать нужно с приостановки «Северного потока — 2».

В минувший понедельник стало известно о планах ЕС разработать проект собственной военной концепции.

