Ильгаму Валиеву присвоено звание «Народный артист Республики Татарстан»

Солисту Башкирского театра оперы и балета Ильгаму Валиеву присвоено почетное звание «Народный артист Республики Татарстан». Об этом сообщается в группе Валиева в социальной сети.

Отмечается, что он удостоен звания за большой вклад в музыкальное искусство и многолетнюю творческую работу. На сайте президента РТ указ еще не опубликован.

фото: vk.com/ilgam_valie

Ильгам Валиев родился 19 июля 1975 года. Он является заслуженным артистом РТ. Валиев сотрудничает с оперными театрами Казани, Челябинска, Перми.

27 апреля в казанском Кремле вручили государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.



Алексей Нечаев