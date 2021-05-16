Ильгаму Валиеву присвоено звание «Народный артист Республики Татарстан»
Солисту Башкирского театра оперы и балета Ильгаму Валиеву присвоено почетное звание «Народный артист Республики Татарстан». Об этом сообщается в группе Валиева в социальной сети.
Отмечается, что он удостоен звания за большой вклад в музыкальное искусство и многолетнюю творческую работу. На сайте президента РТ указ еще не опубликован.
Ильгам Валиев родился 19 июля 1975 года. Он является заслуженным артистом РТ. Валиев сотрудничает с оперными театрами Казани, Челябинска, Перми.
27 апреля в казанском Кремле вручили государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.
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