В Татарстане вручили госнаграды заслуженным труженикам — видео
27 апреля в казанском Кремле вручили государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Их получили 54 татарстанца.
Среди них директор департамента по развитию применяемости и поставкам автомобилей и шасси ПАО «КАМАЗ» Андрей Пивнев, спасший в московском метро женщину, упавшую на рельсы. Он награжден медалью «За спасение погибавших».
За вклад в борьбу с коронавирусом почетные грамоты на церемонии награждения вручили и татарстанским медикам. Наград также удостоились актриса театра имени Г. Камала, заслуженная артистка РФ, народная артистка Татарской АССР Наиля Гараева и певица Башира Насырова.
Минниханов вручил награды и участникам Великой Отечественной войны Александру Малову и Миннеханифу Низамову. Из его рук награду получили также Герой Социалистического Труда Ганзя Ахмадиева и Полный кавалер ордена Трудовой Славы Данил Фатхуллин.
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