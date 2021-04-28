В Татарстане вручили госнаграды заслуженным труженикам — видео

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27 апреля в казанском Кремле вручили государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Их получили 54 татарстанца.

Среди них директор департамента по развитию применяемости и поставкам автомобилей и шасси ПАО «КАМАЗ» Андрей Пивнев, спасший в московском метро женщину, упавшую на рельсы. Он награжден медалью «За спасение погибавших».



За вклад в борьбу с коронавирусом почетные грамоты на церемонии награждения вручили и татарстанским медикам. Наград также удостоились актриса театра имени Г. Камала, заслуженная артистка РФ, народная артистка Татарской АССР Наиля Гараева и певица Башира Насырова.

Минниханов вручил награды и участникам Великой Отечественной войны Александру Малову и Миннеханифу Низамову. Из его рук награду получили также Герой Социалистического Труда Ганзя Ахмадиева и Полный кавалер ордена Трудовой Славы Данил Фатхуллин.

Татьяна Демина