«Рубин» в Казани сыграет с «Ротором» в заключительном матче сезона РПЛ

Сегодня, 16 мая, «Рубин» дома сыграет против волгоградского «Ротора» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на платном телеканале «Матч! Футбол 2».

Казанцы обеспечат себе участие в еврокубках на следующий сезон в случае, если не проиграют «Ротору». Если «Рубин» уступит в заключительном матче, то сможет выйти в еврокубки только в случае ничьей или поражения ЦСКА в гостевой игре с «Динамо».

При этом казанцы могут рассчитывать и на завоевание медалей чемпионата России. Для этого необходимо обыграть «Ротор» и ждать поражения «Локомотива» в домашнем матче с «Уралом».

«Дело не столько в еврокубках, куда мы можем попасть. У нас есть все шансы завершить сезон на мажорной ноте. Естественно, мы попытаемся этим шансом воспользоваться», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Из-за перебора желтых карточек встречу 30-го тура должен был пропустить хавбек казанцев Солтмурад Бакаев. Но КДК РФС рассмотрел эпизод с предупреждением игрока в матче с «Арсеналом» и принял решение отменить наказание. Таким образом, Бакаев сможет сыграть в заключительной игре сезона.

Под вопросом остается участие Хвичи Кварацхелии, продолжающего восстанавливаться после травмы.



Отметим, что в составе «Ротора» выступают два игрока, арендованных у казанского «Рубина» — защитник Данил Степанов и полузащитник Зурико Давиташвили.