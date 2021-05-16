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В Казани дольщики второго дома ЖК «МЧС» начали получать ключи от квартир

07:33, 16.05.2021 1
В Казани дольщики второго дома ЖК «МЧС» начали получать ключи от квартир
Фото: kzn.ru

В Казани дольщикам второго дома ЖК «МЧС» начали выдавать ключи от квартир. Долгострой на 522 квартиры ввели в эксплуатацию в конце апреля.

Жильцы начали получать ключи от своих квартир 15 мая. Вчера их вручили собственникам квартир в 1—3-м подъездах дома. В ближайшее время ключи будут выданы более 500 дольщикам дома. Также в собственность передадут 120 парковочных мест и 240 кладовых помещений, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Часть работ в блоке «А» второго дома выполняла ижевская компания «Комосстрой» — за счет федерального земельного участка по ул. Губкина площадью 9 409 кв. м. Сейчас несданными остаются два дома — их достраивает компания «Ак таш».

Второй дом ЖК «МЧС» в конце апреля осмотрели президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 май
    для дольщиков жк золотая середина так и не начали строить дома на ул Гараева хотя наш президент обещал опять тянут опять одни обещания верить уже нельзя
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