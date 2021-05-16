В Казани дольщики второго дома ЖК «МЧС» начали получать ключи от квартир

В Казани дольщикам второго дома ЖК «МЧС» начали выдавать ключи от квартир. Долгострой на 522 квартиры ввели в эксплуатацию в конце апреля.

Жильцы начали получать ключи от своих квартир 15 мая. Вчера их вручили собственникам квартир в 1—3-м подъездах дома. В ближайшее время ключи будут выданы более 500 дольщикам дома. Также в собственность передадут 120 парковочных мест и 240 кладовых помещений, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Часть работ в блоке «А» второго дома выполняла ижевская компания «Комосстрой» — за счет федерального земельного участка по ул. Губкина площадью 9 409 кв. м. Сейчас несданными остаются два дома — их достраивает компания «Ак таш».

Второй дом ЖК «МЧС» в конце апреля осмотрели президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



Татьяна Леухина