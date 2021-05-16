Глава РАН прокомментировал ситуацию с аспирантурой в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что реформа аспирантуры, в результате которой сократилось число аспирантов, привела к ее оздоровлению, повысив качество диссертаций.

«Я считаю, что то, что произошло в целом сейчас с аспирантурой, это правильный, хороший, свежий ветер, который подул. Потому что в том же 2012 году, когда мы говорили, что у нас 160 тыс. аспирантов, мы знаем, что это были за аспиранты, зачем туда шли», — цитирует Сергеева ТАСС.

В феврале сообщалось, что директор Казанского научного центра Российской академии наук (РАН) Олег Синяшин объявил, что больше не будет участвовать в выборах руководителя организации. Таким образом, он собирается покинуть пост.

Алексей Нечаев