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Глава РАН прокомментировал ситуацию с аспирантурой в России

03:32, 16.05.2021 3
Глава РАН прокомментировал ситуацию с аспирантурой в России
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что реформа аспирантуры, в результате которой сократилось число аспирантов, привела к ее оздоровлению, повысив качество диссертаций.

«Я считаю, что то, что произошло в целом сейчас с аспирантурой, это правильный, хороший, свежий ветер, который подул. Потому что в том же 2012 году, когда мы говорили, что у нас 160 тыс. аспирантов, мы знаем, что это были за аспиранты, зачем туда шли», — цитирует Сергеева ТАСС.

В феврале сообщалось, что директор Казанского научного центра Российской академии наук (РАН) Олег Синяшин объявил, что больше не будет участвовать в выборах руководителя организации. Таким образом, он собирается покинуть пост.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 май
    Почему бы в таком случае при помощи свежего ветра не оздоровить не только аспирантуру, но и саму РАН?
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    Анонимно 16 май
    молодец, точно
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  • Анонимно 16 май
    "Потому что в том же 2012 году, когда мы говорили, что у нас 160 тыс. аспирантов, мы знаем, что это были за аспиранты, зачем туда шли», — цитирует Сергеева ТАСС.

    Ложь разрушает науку и образование.
    Многие из 160 тысяч аспирантов думали, что они занимаются Наукой.
    И ныне кандидаты и доктора из этих аспирантов до сих пор думают, что занимаются Наукой.
    Именно в 2010-е годы профессора солгав с аспирантами, начали мошенничать и воровать бюджетные деньги налогоплательщиков.
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