Глава РАН прокомментировал ситуацию с аспирантурой в России
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что реформа аспирантуры, в результате которой сократилось число аспирантов, привела к ее оздоровлению, повысив качество диссертаций.
«Я считаю, что то, что произошло в целом сейчас с аспирантурой, это правильный, хороший, свежий ветер, который подул. Потому что в том же 2012 году, когда мы говорили, что у нас 160 тыс. аспирантов, мы знаем, что это были за аспиранты, зачем туда шли», — цитирует Сергеева ТАСС.
В феврале сообщалось, что директор Казанского научного центра Российской академии наук (РАН) Олег Синяшин объявил, что больше не будет участвовать в выборах руководителя организации. Таким образом, он собирается покинуть пост.
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Ложь разрушает науку и образование.
Многие из 160 тысяч аспирантов думали, что они занимаются Наукой.
И ныне кандидаты и доктора из этих аспирантов до сих пор думают, что занимаются Наукой.
Именно в 2010-е годы профессора солгав с аспирантами, начали мошенничать и воровать бюджетные деньги налогоплательщиков.