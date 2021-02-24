Директор Казанского научного центра РАН покинет свой пост

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Директор Казанского научного центра Российской академии наук (РАН) Олег Синяшин объявил, что больше не будет участвовать в выборах руководителя организации. Таким образом, он собирается покинуть пост.

«Завтра я фактически последний день буду находиться в должности директора федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук», — заявил Синяшин во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Окончил химический факультет Казанского государственного университета (1978). С 1978 года работает в Институте органической и физической химии имени А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (с 2001 года по 2017 год — директор). С 2001 года — одновременно заведующий кафедрой органической химии Казанского государственного технологического университета. С 2008 года являлся председателем Казанского научного центра РАН, а с 2017 года по настоящее время — директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН». В 2017 году избран заместителем академика-секретаря Отделения химии и наук о материалах Российской академии наук.