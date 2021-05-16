На слова Чубайса о ненависти к советской власти ответил Пушков

Резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти сенатор Алексей Пушков.

Чубайс назвал жизнь в Советском Союзе «омерзительной ложью». Теперь хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Иначе картина получается неполной. Но об этом он скромно умолчал. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 15, 2021

Чубайс дал интервью Виктору Лошаку, в котором объяснил причины своей «ненависти к советской власти».

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята! Пионерская зорька». <...> Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», — сказал он.



Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим спецпредставителем.



Алексей Нечаев