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На слова Чубайса о ненависти к советской власти ответил Пушков

01:33, 16.05.2021 2
На слова Чубайса о ненависти к советской власти ответил Пушков
Фото: wikimedia.org

Резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти сенатор Алексей Пушков.

Чубайс дал интервью Виктору Лошаку, в котором объяснил причины своей «ненависти к советской власти».

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята! Пионерская зорька». <...> Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим спецпредставителем.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 май
    ***
    Во всём виноват Чубайс!...
    ***
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  • Анонимно 16 май
    В первую очередь из-за одного только Чубайса не помешало бы принять закон о лишении гражданства. Хотя подавляющее большинство населения России предпочло бы видеть его в камере.
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