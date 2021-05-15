В честь юбилея «Стрижей» и «Русских витязей» прошло авиашоу в Кубинке

В подмосковной Кубинке прошли авиашоу и праздничный концерт в честь 30-летия пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», сообщили в субботу в Минобороны РФ.



«Пилотажные группы «Беркуты», «Реакторы», «Первый самолет» и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина, а также сами юбиляры показали пилотаж на высотах от 50 до 1500 метров на авиашоу в честь 30-летия «Стрижей» и «Русских витязей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее «Русские витязи» исполнили сложные фигуры высшего пилотажа на Международном авиасалоне BIAS-2018 в Бахрейне. Асы продемонстрировали виражи над морем, перевернутый полет и проход с выпущенными шасси и тормозным щитком на Су-30СМ.

Алексей Нечаев