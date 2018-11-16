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Появилось видео трюков «Русских витязей» из кабины пилота в Бахрейне

12:57, 16.11.2018
Появилось видео трюков «Русских витязей» из кабины пилота в Бахрейне

«Русские витязи» исполнили сложные фигуры высшего пилотажа на международном авиасалоне BIAS-2018 в Бахрейне.

Асы продемонстрировали виражи над морем, перевернутый полет и проход с выпущенными шасси и тормозным щитком на Су-30СМ, пишет RT.

Авиационная выставка проходит с 14 по 16 ноября в Манаме.

Ранее в интернете появилось видео полета пилотажной группы «Стрижи» над Казанью из кабины пилота одного из самолетов.

Напомним, авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» совершила тренировочные полеты в небе Казани 26 октября. Истребители МиГ-29 зафиксировали многие пользователи соцсетей.

ПромышленностьОПК
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