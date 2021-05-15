Хинштейн обсудит с Роскомнадзором реакцию России на изменения в WhatsApp

Меры реагирования на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp намерен обсудить с Роскомнадзором глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим», — сказал депутат «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, пользователям, не принявшим пользовательское соглашение.

Алексей Нечаев