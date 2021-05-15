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Хинштейн обсудит с Роскомнадзором реакцию России на изменения в WhatsApp

17:10, 15.05.2021 1
Хинштейн обсудит с Роскомнадзором реакцию России на изменения в WhatsApp
Фото: wikimedia.org

Меры реагирования на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp намерен обсудить с Роскомнадзором глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим», — сказал депутат «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, пользователям, не принявшим пользовательское соглашение.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьТехнологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 май
    У нас столько мест, откуда наши данные утекают в разных направлениях, что появление ещё одного погоды не сделает. Достаточно вспомнить мошенников от имени "службы безопасности банка" - мы что, давали им свои данные? Тогда где они их взяли? И, судя по всему, для них не доставляет особой проблемы найти эти данные. Так что глупо поднимать шумиху вокруг одного единственного приложения. Эти утечки кругом
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