Татарстан вошел в число регионов, где школьники редко пользуются банковскими картами

Около 70% российских школьников пользуются банковскими картами. В Татарстане их используют 46% учащихся, выяснила компания «ЯКласс».

Республика оказалась в числе регионов, где банковские карты мало распространены среди учеников. Также менее популярны банковские карты в Дагестане (52%), Москве (44%), Челябинской области (43%) и в Иркутской области (39%).

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Шире всего банковские карты распространены среди учащихся Самарской области, где 86% школьников используют их для расчетов и накоплений, в Ханты-Мансийском округе (79%), Новосибирской (78%) и Ленинградской областях (76%).

Исследование также показало, что каждый десятый из 70% школьников хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому человеку, передает «РИА Новости».



Ранее руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков рассказал, как мошенники через уязвимости в ПО приложений банка могут украсть данные пользователей.