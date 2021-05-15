Минниханов заявил, что в мире растворяется понятие семьи

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал беречь семью и традиции в мире, где идет глобализация и растворяется понятие семьи. Об этом он заявил на фестивале «Эхо веков в истории семьи».

— Русские, татары, чуваши — любая нация должна знать свою историю. Праздник родословной — это такой позитивный пример. Сегодня в мире происходят процессы глобализации и вообще растворяется понятие семьи, где нет понятия ни мужа, ни жены, а есть родитель один и родитель два. Нужно бережно относиться к традициям, нашей истории. Этим мы сильны, — сказал глава республики в приветственном слове.

Фото: realnoevremya.ru

Фестиваль «Эхо веков в истории семьи» проходит сегодня в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала. в Казани. Мероприятие стартовало в феврале 2021 года с зональных этапов. Сегодня проходит республиканский этап, в котором принимают участие шесть семейных команд: семья Мутагировых (Альметьевский район), семья Масалимовых (Актанышский район), семья Морозовых (Нурлатский район), семья Миннебаевых (Балтасинский район), семья Юсуповых (Тетюшский район), семья Вахитовых (Авиастроительный район Казани).

Дата проведения фестиваля выбрана не случайно — 15 мая в мире отмечается Международный день семьи, провозглашенный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1993 году.

Победители республиканского этапа награждаются дипломами и денежными призами. 150 тыс. присуждаются за первое место, 130 тыс. — за второе, 100 тыс. — за третье.