Россия может закрыть польское консульство в Калининграде или Иркутске

Россия рассматривает возможность закрытия польского консульства в Калининграде или Иркутске в качестве ответной меры на решение Польши о закрытии российского генерального консульства в Кракове. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.

— Москва обязательно ответит Варшаве, — подчеркнул Грушко, не уточнив конкретные сроки принятия решения.

Решение о закрытии российского генконсульства в Кракове было принято польским министром иностранных дел Радославом Сикорским 12 мая. Ему предшествовало совместное заявление министра юстиции Польши Адама Боднара и министра внутренних дел страны Томаша Семоняка, в котором российские спецслужбы обвинялись в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве, произошедшему 12 мая 2024 года.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Москва даст «адекватный ответ» на закрытие консульства в Кракове, отметив, что Польша продолжает сознательно разрушать отношения с Россией и действовать против интересов собственных граждан.



Рената Валеева