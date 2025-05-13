Сегодня в Татарстане потеплеет до +23 градусов

Существенных осадков не ожидается

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, северо-восточный 4—9 м/с, днем местами до 12 м/с. Утром ожидается порядка +8 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +18 до +23 градусов, в Казани — от +20 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина