Володин: «Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что эффективное регулирование сферы использования электросамокатов должно учитывать специфику регионов. Он предложил начать эту работу с проведения эксперимента в Москве.

— Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным. Есть предложение в Москве провести эксперимент по регулированию в этой сфере, — отметил Володин. Он поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову проработать этот вопрос с участием правительства.

По мнению спикера Госдумы, профильному министерству необходимо проанализировать итоги московского эксперимента, а также учесть опыт других регионов, прежде чем принимать решение о целесообразности законодательного регулирования на федеральном уровне.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Озвученные ранее Минтрансом предложения не решают проблему, потому что между регионами большая разница, — подчеркнул Володин, призвав правительство к разработке более качественных решений.

Напомним, что в марте текущего года Минтранс России сообщал о подготовке поправок к правилам дорожного движения, согласно которым пользователь средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность.

В России набирает обороты вал гражданских исков к кикшеринговым компаниям: потерпевшие в ДТП с самокатчиками требуют возмещения ущерба.

Рената Валеева