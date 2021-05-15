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Охрану казанских школ усилили росгвардейцами

09:59, 15.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 3
Охрану казанских школ усилили росгвардейцами
Фото: Максим Платонов

После трагических событий 11 мая в казанских школах усилили меры безопасности. Образец того, как это было сделано, продемонстрировали журналистам в школе №174 — именно здесь будут доучиваться последнюю учебную неделю девятиклассники и одиннадцатиклассники из гимназии №175.

Заместитель директора по воспитательной работе Резеда Харисова, стоя рядом с арочной рамкой металлоискателя, продемонстрировала: дверь школы закрыта на магнитный замок, рядом с ней стоит дежурный. Открывается дверь только на вход, и только для учеников школы. Еще один, ручной металлоискатель есть у охранника. Тревожных кнопок в здании школы три: одна висит на шее у охранника, вторая находится у директора, а третья — на пульте вахты. По периметру школы установлено семь видеокамер, еще одиннадцать — внутри здания на разных этажах, монитор находится в помещении вахты.

Никого, кроме учеников и сотрудников, в здании быть не должно — родители, встречающие детей, могут ждать, не продвигаясь дальше тамбура. Школе предоставили двух сотрудников Росгвардии для охраны. Весь коллектив еще раз прошел инструктаж — этим тоже занимались росгвардейцы. Во время инструктажа отрабатывали действия администрации, коллектива и учеников. Школу охраняет ЧОП «Айрус», средства на это берутся из внебюджетных фондов.

По тому же принципу усилена охрана и в остальных школах города.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 май
    Так называемая "росгвардия" должна обеспечивать в первую очередь безопасность граждан Российской Федерации, а не дубинками на митингах махать!!! Когда займутся реальными проблемами обеспечения безопасности школ!? Уроки Беслана и др. трагических событий неужели не заставляют задуматься!? Или опять нет денег!?
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    Анонимно 16 май
    так это работать и думать надо, а дубинкой легче, а отчётность лучше
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  • Анонимно 15 май
    Может теперь безопасность будет получше. Хотя и раньше было нормально, этот теракт первый такой в Татарстане.
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