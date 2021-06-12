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Директор центра Гамалеи рассказал, когда ждать детскую прививку от ковида

16:20, 12.06.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Директор центра Гамалеи рассказал, когда ждать детскую прививку от ковида
Фото: Максим Платонов

Осенью в России может появиться вакцина от ковида для детей. ТАСС передает, что об этом сказал сегодня Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

На церемонии награждения героев Труда и лауреатов государственных премий, которая прошла сегодня в Кремле, Путин спросил у ученого, когда ждать детской вакцины. Гинцбург ответил: «К 15 сентября, максимум к 20 сентября».

На минувшей неделе Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, говорил о том, что в стране рассматривают возможность вакцинации детей от 12 лет существующими вакцинами. Он говорил, что тестирование может начаться в ближайшее время.

Людмила Губаева
Общество Татарстан
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