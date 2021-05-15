Якубов объяснил замену шведа Рейдеборна россиянином Бобковым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход экс-вратаря «Авангарда» Игоря Бобкова в казанскую команду. Функционер отметил, что в клубе хотели освободить одну легионерскую позицию, которую два сезона занимал голкипер Адам Рейдеборн.

«Мы рады видеть Игоря в составе «Ак Барса». Это солидный вратарь, соответствующий уровню топ-клуба КХЛ. Для нас важно иметь российскую бригаду разноплановых вратарей. Бобков в хорошем возрасте — это опытный игрок, уже ставший обладателем Кубка Гагарина и готовый повторить успех. Уверены, что Игорь готов составить сильный тандем с Тимуром Биляловым», — приводит слова Якубова пресс-служба «барсов».

Игорь Бобков. Фото: hawk.ru

Действующий чемпион КХЛ в составе «Авангарда» Игорь Бобков подписал с «Ак Барсом» однолетний контракт. В основе казанцев он заменил Адама Рейдеборна, с которым не стали продлевать истекшее в конце апреля соглашение.

Напомним, ранее «Ак Барс» расстался с ведущим защитником команды Альбертом Яруллиным, перешедшим в челябинский «Трактор».