В Татарстане осудили женщин, укравших пожертвования на лечение ребенка с ДЦП, — на них они купили алкоголь

Фото: Максим Платонов

В Буинске две женщины в продуктовом магазине украли пожертвования на лечение ребенка с ДЦП. На похищенные день они купили алкоголь, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Злоумышленницы полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Из коробки для сбора пожертвований они украли более 1 тыс. рублей.

Суд признал жительниц Буинска виновными по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору) и назначил им наказание в виде двухсот часов обязательных работ.



Фото: Максим Платонов

В апреле в Казани задержали уроженца Перми по подозрению в краже пожертвований из православного храма на сумму около 14 тысяч рублей.

Татьяна Демина