В Казани житель Перми украл пожертвования из храма

Фото: казань.16.мвд.рф

В Казани задержали уроженца Перми по подозрению в краже пожертвований из православного храма. Об этом рассказали в УВД Казани.

Мужчина проник в храм через окно. Из трех ящиков для пожертвований он похитил около 14 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». По горячим следам задержали подозреваемого — 22-летнего ранее судимого уроженца Перми. Молодой человек во всем сознался, деньги он успел потратить.

Сейчас проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Он находится под стражей.



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Ольга Плешкова