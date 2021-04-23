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В Казани житель Перми украл пожертвования из храма

12:46, 23.04.2021
В Казани житель Перми украл пожертвования из храма
Фото: казань.16.мвд.рф

В Казани задержали уроженца Перми по подозрению в краже пожертвований из православного храма. Об этом рассказали в УВД Казани.

Мужчина проник в храм через окно. Из трех ящиков для пожертвований он похитил около 14 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». По горячим следам задержали подозреваемого — 22-летнего ранее судимого уроженца Перми. Молодой человек во всем сознался, деньги он успел потратить.

Сейчас проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Он находится под стражей.

Ранее за схожее преступление в Татарстане жителя Башкирии посадили на 3,5 года.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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