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Греция разрешит въезд туристам, привитым «Спутником V»

20:45, 13.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Греция разрешит въезд туристам, привитым «Спутником V»
Фото: Максим Платонов

Греция разрешит въезд на территорию страны туристам, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Также Греция намерена принимать тех, кто вакцинировался китайским препаратом от COVID-19, сообщает ТАСС.

Напомним, 14 мая Греция открывает свои границы для туристов. С середины апреля власти страны отменили обязательный карантин для путешественников из 32 стран, но приезжающие все равно должны пройти вакцинацию или иметь отрицательный тест на коронавирус.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что в Казани и других городах России с 21 апреля возобновили работу визовые центры Греции.

Татьяна Демина
Общество
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