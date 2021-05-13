Греция разрешит въезд туристам, привитым «Спутником V»
Греция разрешит въезд на территорию страны туристам, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Также Греция намерена принимать тех, кто вакцинировался китайским препаратом от COVID-19, сообщает ТАСС.
Напомним, 14 мая Греция открывает свои границы для туристов. С середины апреля власти страны отменили обязательный карантин для путешественников из 32 стран, но приезжающие все равно должны пройти вакцинацию или иметь отрицательный тест на коронавирус.
Напомним, что в Казани и других городах России с 21 апреля возобновили работу визовые центры Греции.
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