Греция разрешит въезд туристам, привитым «Спутником V»

Фото: Максим Платонов

Греция разрешит въезд на территорию страны туристам, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Также Греция намерена принимать тех, кто вакцинировался китайским препаратом от COVID-19, сообщает ТАСС.

Напомним, 14 мая Греция открывает свои границы для туристов. С середины апреля власти страны отменили обязательный карантин для путешественников из 32 стран, но приезжающие все равно должны пройти вакцинацию или иметь отрицательный тест на коронавирус.



Фото: Максим Платонов

Напомним, что в Казани и других городах России с 21 апреля возобновили работу визовые центры Греции.

Татьяна Демина