В Казани ограничили движение транспорта от улицы Затонской до садового товарищества
В Казани на время ограничили движение по дороге от улицы Затонской до садового товарищества, сообщает мэрия Казани.
Движение закрыто по проезду около храма всех религий до садового некоммерческого товарищества «Пролетарий». Это связано с работами по выносу инженерных сетей для строительства автодороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга».
Движение по улицам в городе ограничивали в День Победы.
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