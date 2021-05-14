В МЧС Татарстана предупредили об опасном метеоявлении

В МЧС Татарстана предупредили об опасном метеорологическом явлении. От ФГБУ «УГМС РТ» спасатели получили штормовое предупреждение.

На территории Татарстана в ближайшие 1—3 часа и дневные часы 15—17 мая ожидается сильная жара до +34...+35 градусов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики прогнозируют аномальную жару в Татарстане со среднесуточными температурами воздуха на 7—10 градусов выше средних многолетних значений. В ближайшие дни температура поднимется до +35°.

Фото: realnoevremya.ru

Спасатели не рекомендовали купаться в водоемах, несмотря на установившуюся жаркую погоду. Вода пока не успела прогреться, поэтому перепад температур для купающихся грозит судорогами в воде. В республике уже есть первые жертвы купального сезона.

Ольга Плешкова