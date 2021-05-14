ФСИН подтвердила, что сотрудник следственного изолятора №2 в Казани покончил с собой
Сегодня утром сотрудник следственного изолятора №2 Казани свел счеты с жизнью с использованием служебного оружия. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщила пресс-служба УФСИН России по РТ.
Инцидент произошел в 7.11. Не было обнаружено предсмертной записки. Мужчина покончил с собой на внешнем посту охраны, который находится не на территории режимных корпусов, где содержатся подозреваемые и обвиняемые лица.
Ведомство начало проверку по данному факту.
Ранее сотрудник следственного изолятора косвенно подтвердил «Реальному времени» информацию о случившемся.Происшествия Татарстан
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