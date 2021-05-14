Новости происшествий

02:18 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

ФСИН подтвердила, что сотрудник следственного изолятора №2 в Казани покончил с собой

13:59, 14.05.2021
ФСИН подтвердила, что сотрудник следственного изолятора №2 в Казани покончил с собой
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром сотрудник следственного изолятора №2 Казани свел счеты с жизнью с использованием служебного оружия. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщила пресс-служба УФСИН России по РТ.

Инцидент произошел в 7.11. Не было обнаружено предсмертной записки. Мужчина покончил с собой на внешнем посту охраны, который находится не на территории режимных корпусов, где содержатся подозреваемые и обвиняемые лица.

Фото: realnoevremya.ru

Ведомство начало проверку по данному факту.

Ранее сотрудник следственного изолятора косвенно подтвердил «Реальному времени» информацию о случившемся.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также