Сотрудник казанского СИЗО №2 косвенно подтвердил ЧП внутри изолятора

Сотрудник охраны СИЗО №2 в Казани косвенно подтвердил ЧП внутри изолятора, отказавшись назвать имя покончившего с собой сотрудника. Об этом передает корреспондент «Реального времени» с места события.

Также сотрудник попросил прекратить съемку.

Фото: realnoevremya.ru

Телеграм-канал Mash Iptash сегодня сообщил, что в Казани покончил с собой сотрудник СИЗО №2. Ему было 22 года, он являлся прапорщиком внутренней службы. Рядом с ним обнаружили табельное оружие.