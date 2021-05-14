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Сотрудник казанского СИЗО №2 косвенно подтвердил ЧП внутри изолятора

12:36, 14.05.2021 1
Сотрудник казанского СИЗО №2 косвенно подтвердил ЧП внутри изолятора
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудник охраны СИЗО №2 в Казани косвенно подтвердил ЧП внутри изолятора, отказавшись назвать имя покончившего с собой сотрудника. Об этом передает корреспондент «Реального времени» с места события.

Также сотрудник попросил прекратить съемку.

Фото: realnoevremya.ru

Телеграм-канал Mash Iptash сегодня сообщил, что в Казани покончил с собой сотрудник СИЗО №2. Ему было 22 года, он являлся прапорщиком внутренней службы. Рядом с ним обнаружили табельное оружие.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 май
    застрелили,суицидно(.
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