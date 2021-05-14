Состояние Илона Маска сократилось на $20 млрд после его участия в телешоу

Состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд после его участия в телешоу Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире»). Он заявил, что страдает синдромом Аспергера, и рассказал о своем отношении к криптовалютам, одну из которых назвал надувательством.

До участия в шоу состояние Маска оценивалось в $166 млрд. За неделю стоимость акций Tesla упала на 15%, что и привело к общей потере в $20,5 млрд. Тем не менее Маск сохраняет за собой, по оценкам Forbes, третье место в списке богатейших людей планеты после основателя компании Amazon Джеффа Безоса и президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, сообщил Forbes.

На этой неделе Маск объявил о приостановке платы за автомобили биткоинами из-за неэкологичности его получения. После этого курс биткоина упал на 15%.