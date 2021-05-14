В Челябинске задержали мужчину, называвшего себя богом

В Челябинске задержали мужчину, называвшего себя богом, и поместили в специализированное учреждение. По данным «РИА Новости», на него пожаловались соседи — мужчина стучал по стенам и выложил в соцсетях фото медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

Оружия у него дома не нашли, уточняет агентство.

Богом себя называл Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии №175. В результате стрельбы погибли 9 человек и еще 23 ранены. Галявиев арестован до 11 июля. Утром перед стрельбой он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить людей и застрелиться, к этому же он призывал и читателей. В школу он также пришел в маске с надписью «бог».