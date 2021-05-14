В Татарстане в этом году в ДТП погибло столько же детей, сколько за весь 2020 год

В Татарстане за четыре месяца 2021 года в авариях погибли восемь детей. За весь прошлый год в ДТП погибли девять детей. Только за январь — апрель текущего года произошло 124 аварии, в которых 128 детей получили травмы и 6 детей погибли.



Как подчеркнул начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов, погибшие дети были заложниками ситуации, будучи пассажирами транспорта, поэтому проблема перевозки детей остается особенно актуальной.

Большую проблему Госавтоинспекция видит в том, что детей все еще перевозят без детских удерживающих устройств. Или даже дети находятся в детских креслах, но должным образом не закреплены, сообщают «Челнинские известия».

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За сутки в Казани произошло 60 ДТП, задержали 10 пьяных водителей.

Маргарита Головатенко