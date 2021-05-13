Сукачев выпустил песню на татарском языке «Ай, былбылым» — она посвящена жертвам стрельбы в школе

Рок-музыкант Гарик Сукачев выпустил песню на татарском языке «Ай, былбылым» («Соловей мой»).

«Команда Гарика Сукачева готовилась выпустить татарскую народную песню «Ай, былбылым» к концу священного месяца Рамадан. Но в связи с ужасной трагедией, которая потрясла всю страну, национальную песню музыканты посвящают детям и взрослым — жертвам теракта в Казани 11 мая, а также их близким, всем, кто остро переживает это горе», — говорится на странице Сукачева во «ВКонтакте».

— Как и все исконно татарские душевные и мелодичные напевы, песня «Ай, былбылым» имеет большую силу, заключенную в музыке и словах. В этой песне отразилась душа татарского народа, его печали и радости, — сообщил музыкант.