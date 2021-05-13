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Сукачев выпустил песню на татарском языке «Ай, былбылым» — она посвящена жертвам стрельбы в школе

15:58, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 3
Сукачев выпустил песню на татарском языке «Ай, былбылым» — она посвящена жертвам стрельбы в школе
Фото: vk.com/garik_sukachev

Рок-музыкант Гарик Сукачев выпустил песню на татарском языке «Ай, былбылым» («Соловей мой»).

«Команда Гарика Сукачева готовилась выпустить татарскую народную песню «Ай, былбылым» к концу священного месяца Рамадан. Но в связи с ужасной трагедией, которая потрясла всю страну, национальную песню музыканты посвящают детям и взрослым — жертвам теракта в Казани 11 мая, а также их близким, всем, кто остро переживает это горе», — говорится на странице Сукачева во «ВКонтакте».

— Как и все исконно татарские душевные и мелодичные напевы, песня «Ай, былбылым» имеет большую силу, заключенную в музыке и словах. В этой песне отразилась душа татарского народа, его печали и радости, — сообщил музыкант.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13 май
    Это на казахский больше похоже)
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    Анонимно 15 май
    Так казахский и татарский похожие языки, тюркские
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  • Анонимно 13 май
    Сукачеву следовало бы спеть эту песню в "Үзгәреш җиле", мне кажется, она неуместна ни к Уразе-байрам, ни к случившейся трагедии. Но все равно спасибо!



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