В Минприроды рассказали, на сколько лет России хватит угля

Министерство природных ресурсов и экологии России оценило обеспеченность страны запасами угля распределенного фонда недр — при текущем уровне добычи его хватит в среднем на 100 лет.



В распределенном фонде недр учитываются только 17% от общего количества запасов — 47,3 млрд тонн. На 1 января 2020 года общий запас угля в России составляет 275,4 млрд тонн.

— При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности вырастет не менее чем на 200 лет, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.



Недавно глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что запасов нефти и газа России при настоящих условиях добычи стране хватит на 59 лет и 103 года соответственно. Новые запасы, по его словам, можно увеличить — для этого нужно нарастить объем геологоразведки в труднодоступных территориях. Помимо истощающихся месторождений, есть те, которые не получили полной нагрузки.