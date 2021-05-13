СМИ: казанский стрелок пройдет психиатрическую экспертизу в Москве

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арестованного за убийства в казанской гимназии Ильназа Галявиева доставят в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.



«Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В.П. Сербского», — приводит «РИА Новости» со ссылкой на источник психолого-психиатрической экспертизы.

Собеседник не смог назвать конкретные сроки.

Напомним, советский райсуд Казани заключил под стражу Ильназа Галявиева, расстрелявшего из ружья школьников и сотрудников 175-й гимназии.

Маргарита Головатенко