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СМИ: казанский стрелок пройдет психиатрическую экспертизу в Москве

09:17, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
СМИ: казанский стрелок пройдет психиатрическую экспертизу в Москве
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арестованного за убийства в казанской гимназии Ильназа Галявиева доставят в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

«Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В.П. Сербского», — приводит «РИА Новости» со ссылкой на источник психолого-психиатрической экспертизы.

Собеседник не смог назвать конкретные сроки.

Напомним, советский райсуд Казани заключил под стражу Ильназа Галявиева, расстрелявшего из ружья школьников и сотрудников 175-й гимназии.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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